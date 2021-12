Albinoleffe-Pro Patria oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di martedì 21 dicembre 2021) La, l’, latv edi-Pro, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 dicembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Renate 39 - FeralpiSalò 36 - Triestina 30 - JuventusU23 27 - Virtus Verona 25 -24 ,Vercelli, Lecco 24 - Seregno 23 - Piacenza 22 - Pergolettese, Trento 21 - Fiorenzuola,...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Albinoleffe-Pro Patria, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022 ...In occasione del match del prossimo 21 dicembre contro la Pro Patria, l'AlbinoLeffe esordirà nel nuovo stadio di Zanica, il primo di proprietà in Serie C.