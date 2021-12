Udinese | Marino | «Conto la Salernitana si giocherà al 99 9%»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato del match di domani contro laPierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato del match di domani contro la, in dubbio per alcuni casi di COVID nel club campano. Le parole del dirigente aTv.– «La Lega ci ha confermato che la partita si gioca domani alle 18:30 e che laha prenotato un charter per domattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno stravolgimenti in questo senso. Non so se siano emerse ulteriori positività in casa, ma la decisione della Lega è questa, come quella della squadra avversaria di partire ...