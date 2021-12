Roma, ennesimo incidente in Via di Valle Muricana, residenti esasperati: «Servono interventi urgenti» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, ennesimo incidente in Via di Valle Muricana. Non si rassegnano i residenti della zona alla lunga sfilza di sinistri stradali che da tempo interessano la zona. Ieri pomeriggio l’ultimo, uno scontro tra due veicoli che ha provocato il ferimento di un uomo. Per questo uno dei comitati di zona, l’Associazione Cives Valle Muricana, ha scritto nuovamente agli Enti preposti chiedendo un tavolo di confronto per giungere a soluzioni in tempi rapidi. Ieri l’ultimo incidente in Via di Valle Muricana Per ciò che riguarda l’ultimo sinistro, di ieri come detto, l’incidente ha interessato due veicoli. A scontrarsi sono stati una mini countryman condotta da un uomo di 31 anni, ed una fiat ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 dicembre 2021)in Via di. Non si rassegnano idella zona alla lunga sfilza di sinistri stradali che da tempo interessano la zona. Ieri pomeriggio l’ultimo, uno scontro tra due veicoli che ha provocato il ferimento di un uomo. Per questo uno dei comitati di zona, l’Associazione Cives, ha scritto nuovamente agli Enti preposti chiedendo un tavolo di confronto per giungere a soluzioni in tempi rapidi. Ieri l’ultimoin Via diPer ciò che riguarda l’ultimo sinistro, di ieri come detto, l’ha interessato due veicoli. A scontrarsi sono stati una mini countryman condotta da un uomo di 31 anni, ed una fiat ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ennesimo incidente in Via di Valle Muricana, residenti esasperati: «Servono interventi urgenti» - ilRomanistaweb : L’Olimpico non basta: con la Samp apre il settore ospiti ???? L’ultima partita ufficiale dell’anno ha già chiuso i… - tvdellosport : ?? CAMPIONATO PRIMAVERA 1 ?? Risultati e classifica dopo la 13^ giornata ?? ???? Nella tredicesima giornata del camp… - Dasso1927 : @gualtierieurope @DanTorquati @Sabrinalfonsi @velocciamau ROMA LIDO chiusa interrotta ennesimo guasto tecnico... ma… - FGiallorossa : RT @exsebio: Davvero strano che un bollito da 10 anni l'abbia incartata a un avanguardista. Davvero strano che con un arbitraggio decente e… -