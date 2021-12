Rally | Sébastien Ogier | “Per Montecarlo c’è un enorme punto interrogativo per tutti Sarà entusiasmante”

(Di lunedì 20 dicembre 2021), iscritto a part-time al FIA WorldChampionship 2022, esprime la propria opinione alla vigilia di un Mondiale che si preannuncia oltremodo interessante per svariati motivi. Le nuove ‘1’ porteranno un cambiamento radicale, per la prima volta delle auto ibride gareggeranno nella classe regina. L’otto volte campione del mondo ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso che nelle prime settimane della stagione l’affidabilità possa svolgere un ruolo più importante perché queste vetture sono molto nuove e vediamo che in ogni test vengono fatti grandi progressi”. L’esperto francese, iscritto regolarmente alla prima prova del WRC 2022, ha continuato dicendo: “L’affidabilità potrebbe essere determinante. Perc’è un...

Il nove volte iridato nel mondialeha oltretutto confermato, indirettamente, l'interesse di Hamilton per la categoria, sottolineandolo di nuovo ai microfoni di racingnews365.com : 'Lewis non ha ...Il team principale del marchio che ha dominato la stagione 2021, vinta in quel di Monza dal franceseOgier, ha concluso dicendo: 'Non ne abbiamo parlato molto, ma quest'auto potrebbe essere per un autista privato. Stiamo ancora valutando tutte le possibili opzioni'.