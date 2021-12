Proposta di matrimonio in diretta | sorpresa incredibile | lacrime ed emozioni in studio

Advertising

MediasetPlay : “Sì, mille volte sì” ???? Una sorpresa speciale, l’amore del suo compagno di vita e una proposta di matrimonio per… - ShyDreamerIT : Non sto piangendo, mi è entrato un candito nell'occhio ?? Taranto, la proposta di matrimonio scritta sul body del n… - Italia_Notizie : La proposta di matrimonio scritta sul body del neonato: 'Mamma, vuoi sposare papà?' - manduriaoggi : #Attualità - #CASTELLANETA - La proposta di matrimonio attraverso il body del figlio appena nato… - NicoleBoniii03 : RT @vivosurealtime: LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DAVANTI A MICHELLE, LA TATANGELO, RITA PAVONE, J AX E RENGA. VOGLIO UN MATRIMONIO IN GRANDE #… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta matrimonio

Sorpresa poi anche per Carola Campagna che ha ricevuto una bellissimadicon tanto di anello di fidanzamento dal suo fidanzato. La risposta di Carola alladi ...Ladisul body del figlio appena nato : così il neo papà Antonio ha sorpreso la compagna Simona che, tra lacrime di gioia, ha segnato una croce sul sì. Poi Antonio ha consegnato alla ...Taranto, tenera proposta di matrimonio in ospedale. Sulla tutina del figlio appena nato il messaggio per la compagna ...Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie sabato 18 dicembre: al matrimonio c''era anche l'attrice de Il Segreto.