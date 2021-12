Pallanuoto, Supercoppa LEN 2021: Szolnoki Dozsa-Pro Recco 4-15. I Campioni d’Europa mettono in bacheca un altro trofeo (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Szolnok, in Ungheria, i Campioni d’Europa della Pro Recco hanno vinto la Supercoppa LEN 2021 di Pallanuoto maschile, battendo i magiari dello Szolnoki Dozsa, vincitori dell’Euro Cup, per 4-15, in un match mai in discussione e dominato sin dall’inizio dalla compagine ligure. I Campioni d’Europa scavano un solco già durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Pro Recco per 1-3, poi i liguri dilagano arrivando a metà gara sul 3-8. Nella terza frazione il gap si amplia ancora fino al 3-10, infine nell’ultimo quarto i liguri continuano ad essere padroni della contesa fino al 4-15 finale. Sugli scudi Di Fulvio, autore di tre reti, mentre Zalanki, Figlioli, Ivovic e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) A Szolnok, in Ungheria, idella Prohanno vinto laLENdimaschile, battendo i magiari dello, vincitori dell’Euro Cup, per 4-15, in un match mai in discussione e dominato sin dall’inizio dalla compagine ligure. Iscavano un solco già durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Proper 1-3, poi i liguri dilagano arrivando a metà gara sul 3-8. Nella terza frazione il gap si amplia ancora fino al 3-10, infine nell’ultimo quarto i liguri continuano ad essere padroni della contesa fino al 4-15 finale. Sugli scudi Di Fulvio, autore di tre reti, mentre Zalanki, Figlioli, Ivovic e ...

