Oggi Draghi vede un Landini indebolito dallo sciopero non tanto generale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei pochissimi scatti di nervosismo – forse l'unico che si sappia – Mario Draghi lo ebbe durante uno dei tanti incontri con i leader sindacali, a ottobre, quando a un certo punto, evidentemente stanco dei soliti tiri e molla nei quali Cgil Cisl e Uil sono maestre, addusse una scusa («altri impegni istituzionali») e abbandonò la sala Verde lasciando tutti di stucco. Poche ore dopo, in un discorso pubblico, si rivolse ai sindacati con inequivocabili parole: «Pensate ai lavoratori di domani». Una stilettata mica male. A poco più di un mese da quello scontro inatteso, e dopo altri incontri che nel frattempo si sono susseguiti (mai si era vista una presenza così continua dei leader sindacali a palazzo Chigi), Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio riceverà nuovamente Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri per aprire ...

