Napoli vs Spezia | le 2 squadre a confronto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I due confronti dello scorso campionato sono gli unici train Serie A: entrambe lehanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. Ilnon pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match). Ilnon ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (4N, 4P); l’ultimo successo dei partenopei in questo giorno della settimana risale al luglio 2020, proprio contro una squadra ligure (2-1 v Genoa). Loha vinto soltanto due delle otto partite di Serie A disputate di mercoledì: completano tre pareggi e tre sconfitte, incluse le due più ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliSpezia, sarà diretta dall’arbitro Massimi di Termoli. ?? #ForzaNapoliSempre - _SiGonfiaLaRete : Napoli, importanti novità dal report odierno: recuperati due titolari in vista dello Spezia - roberto_avato : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @AssetAsteria @MMoretti24 @realpeppons @Napolitanto Udinese Salernitana 2-0 Gen… - rio_vela : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @AssetAsteria @MMoretti24 @realpeppons @Napolitanto #PronoTwitter13… - HyboriaLeague : @AndreCardi @MdEroi @RaffoSarnataro @roberto_avato @vorreiesserezz @rio_vela @FantaCons @enzolampard… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spezia

La 19° giornata di campionato è pronta ad aprire i battenti: si parte martedì alle 18.30 con Udinese - Salernitana , si finisce mercoledì alle 20.45 con Empoli - Milan e, con i ..., mercoledì 22 dicembre, ore 20.45 Terzo confronto in Serie A tra le due formazioni: il bilancio è di una vittoria per parte, sempre in trasferta. Tabù del mercoledì per ilche ...Nel post-partita di Spezia-Empoli ha parlato alla stampa il difensore dei liguri Arkadiusz Reca: “Abbiamo sentito molto il supporto dei tifosi questa sera, sono stati fondamentali. Andremo a Napoli a ...L’Empoli ha giocato un’ottima partita, ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a difendere insieme, come una squadra, e siamo stati capaci anche di costruire diverse occasioni ...