Milano, maxi incendio in via Ripamonti: distrutti dalle fiamme 20 veicoli e diversi container (Di lunedì 20 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta per veicoli in via Ripamonti 514, zona sud del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati in quel momento, fra cui un’autocisterna contenente oli minerali, e anche tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 20 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I Vigili del Fuoco del Comando disono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per unsviluppatosi in un piazzale di sosta perin via514, zona sud del capoluogo lombardo. Lehanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati in quel momento, fra cui un’autocisterna contenente oli minerali, e anche tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

EevaRuokosalmi : A Milano la grande Biblioteca europea, il sogno di decenni a Porta Vittoria con maxi area verde ecco come sarà Co… - IveserVenezia : A Milano la grande Biblioteca europea, il sogno di decenni a Porta Vittoria (con maxi area verde): ecco come sarà - Italia_Notizie : Milano, maxi incendio in una piazzola di sosta in via Ripamonti: in fiamme diversi mezzi. Le impressionanti immagin… - Italia_Notizie : A Milano la grande Biblioteca europea, il sogno di decenni a Porta Vittoria (con maxi area verde): ecco come sarà - monikindaaaa : RT @ilgiornale: I rincari delle bollette potrebbero mettere a rischio molti impianti sportivi in Lombardia. L'allarme arriva da Arisa, l'as… -