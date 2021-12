Milan-Napoli, “la vittoria del match è merito suo” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande prova di carattere e soprattutto di mentalità quella del Napoli, che è riuscito a battere il Milan a San Siro, restando nella scia scudetto. Carattere e mentalità che si sono già viste nell’arco della stagione, sotto la guida di Luciano Spalletti, e che invece non si son viste spesso nelle passate stagioni. Per questo la vittoria del Napoli sul Milan “è la vittoria di Spalletti“, come vuole sottolineare il Corriere dello Sport nella disamina della sua edizione odierna. ”È la vittoria di Spalletti e insieme la prova di quanto sia cresciuto il Napoli nelle sue mani. La squadra che sbanca San Siro risolve l’interrogativo, sollevato dagli infortuni, su chi siano gli azzurri titolari. Non c’è più un Napoli uno e un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande prova di carattere e soprattutto di mentalità quella del, che è riuscito a battere ila San Siro, restando nella scia scudetto. Carattere e mentalità che si sono già viste nell’arco della stagione, sotto la guida di Luciano Spalletti, e che invece non si son viste spesso nelle passate stagioni. Per questo ladelsul“è ladi Spalletti“, come vuole sottolineare il Corriere dello Sport nella disamina della sua edizione odierna. ”È ladi Spalletti e insieme la prova di quanto sia cresciuto ilnelle sue mani. La squadra che sbanca San Siro risolve l’interrogativo, sollevato dagli infortuni, su chi siano gli azzurri titolari. Non c’è più ununo e un ...

