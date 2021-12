Mattarella,con Next generation lucida risposta Ue a crisi (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Con il lancio di "Next generation" l'Europa è riuscita a costruire un'articolata risposta ai devastanti effetti economici e sociali della crisi. Un'azione comune, frutto di una scelta lucida, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Con il lancio di "" l'Europa è riuscita a costruire un'articolataai devastanti effetti economici e sociali della. Un'azione comune, frutto di una scelta, che ...

Advertising

ItaliaViva : #Meloni ci invita ad eleggere un patriota al #Quirinale? Bene, è condivisibile ma noi l'abbiamo già fatto per ben t… - NicolaMorra63 : Assange, appello a Mattarella durante il presidio contro l’estradizione: “Interceda con gli Stati Uniti per ottener… - annaritab72 : Che grande Presidente #Mattarella Conservo con grande cura le lettere che mi ha scritto per i miei libri. Un Presid… - iconanews : Mattarella,con Next generation lucida risposta Ue a crisi - Andrea09640205 : RT @riccardoweiss: Il patto del quirinale di Mattarella con Macron, un piccolo esempio. ????????????? -