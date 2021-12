Juve ancora giù in Borsa, titolo -6% a Piazza Affari (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’aumento di capitale ai supplementari e i timori di una nuova serrata per il calcio e non solo spingono verso il basso il titolo della Juventus in Borsa. Alle 10.50 infatti il titolo della società bianconera a Piazza Affari perde il 6,31% a 0,3354 euro per azione, avvicinandosi al prezzo di 0,334 euro a cui L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’aumento di capitale ai supplementari e i timori di una nuova serrata per il calcio e non solo spingono verso il basso ildellantus in. Alle 10.50 infatti ildella società bianconera aperde il 6,31% a 0,3354 euro per azione, avvicinandosi al prezzo di 0,334 euro a cui L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Juve ancora Top e Flop 18ª giornata: buoni e cattivi, le pagelle di serie A ...la scena con una prestazione monumentale francobollando e limitando Zapata e poi andando ancora in ... Ha preso in mano la difesa della Juve anche De Ligt , solo due gol subiti negli ultimi due mesi ...

Juve, la probabile formazione contro il Cagliari: torna Locatelli In difesa, davanti a Szczesny, dovrebbe così agire ancora la coppia Bonucci - De Ligt, sugli esterni Cuadrado - Alex Sandro con l'incognita Pellegrini e l'alternativa De Sciglio. Sullo stesso ...

Juve ancora giù in Borsa, titolo -6% a Piazza Affari Calcio e Finanza Vialli racconta di non aver ancora vinto la battaglia contro il cancro Una partita che sembrava esser stata vinta, ma in realtà la lotta prosegue ancora contro quel male che è sempre difficile da debellare. Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua malattia gelando t ...

Ecco alcune curiosità sulle squadre di Serie A nella prima parte del campionato Anche le scommesse calcio risentono dell'instabilità delle quote dovuta a repentini cambi di rotta delle squadre, quello di quest'anno è un campionato che sta presentando numerose curiosità, alcune in ...

