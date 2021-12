Jennifer Aniston: candidata ai Golden Globe. Il suo profilo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei film che è balzato subito all’attenzione dell’ HFPA è “The Morning Show”, presentato in anteprima sull’allora nuovissimo servizio di streaming Apple+ nel 2019. Cosa ha colpito di “The Morning Show”? Con la sua interpretazione del ruolo delle donne nei talk TV e l’angolo anti-molestie #MeToo sul posto di lavoro, lo spettacolo, prodotto e interpretato da Jennifer Aniston (e Reese Witherspoon), è stato un colpo di fulmine per quasi tutti. Jennifer Aniston Aniston è stata nominata ai Golden Globes come migliore attrice in una serie TV, come lo è ora per la seconda stagione di The Morning Show. È la quinta nomination ai Golden Globe per la Aniston, dopo le due ottenute per l’acclamata serie Friends (ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno dei film che è balzato subito all’attenzione dell’ HFPA è “The Morning Show”, presentato in anteprima sull’allora nuovissimo servizio di streaming Apple+ nel 2019. Cosa ha colpito di “The Morning Show”? Con la sua interpretazione del ruolo delle donne nei talk TV e l’angolo anti-molestie #MeToo sul posto di lavoro, lo spettacolo, prodotto e interpretato da(e Reese Witherspoon), è stato un colpo di fulmine per quasi tutti.è stata nominata ais come migliore attrice in una serie TV, come lo è ora per la seconda stagione di The Morning Show. È la quinta nomination aiper la, dopo le due ottenute per l’acclamata serie Friends (ha ...

