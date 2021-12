Graziano Mesina: tempo fa ottenni un’intervista. Chiesi un quarto d’ora, mi dedicò due giorni interi (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scano Graziano Mesina, tempo fa, mi apre la porta in un’inedita versione charmant, credo sfuggita ai cronisti di ogni angolo del mondo. Si muove sicuro nel suo completo linteo e la sfavillante camicia serica, ai miei occhi di ventenne assetata di storia e di storie. Ottengo un’intervista all’indomani del mio primo tentativo, un viaggio matto e disperatissimo in solitaria da Cagliari e Orgosolo. Entro in un bar del paese e mi spaccio per turista, chiedo con dissimulato interesse dove abiti la famiglia di Mesina che dal nucleo originario di tredici persone si è ridotto a lui e la sorella. Busso sfatta dal torrido caldo di metà luglio e la dolcissima signora Mesina mi rifocilla con caffelatte e savoiardi. Chiedo del fratello, prego di potergli parlare almeno un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) di Ilaria Muggianu Scanofa, mi apre la porta in un’inedita versione charmant, credo sfuggita ai cronisti di ogni angolo del mondo. Si muove sicuro nel suo completo linteo e la sfavillante camicia serica, ai miei occhi di ventenne assetata di storia e di storie. Ottengoall’indomani del mio primo tentativo, un viaggio matto e disperatissimo in solitaria da Cagliari e Orgosolo. Entro in un bar del paese e mi spaccio per turista, chiedo con dissimulato interesse dove abiti la famiglia diche dal nucleo originario di tredici persone si è ridotto a lui e la sorella. Busso sfatta dal torrido caldo di metà luglio e la dolcissima signorami rifocilla con caffelatte e savoiardi. Chiedo del fratello, prego di potergli parlare almeno un ...

Advertising

gennaromigliore : Questa notte è stato arrestato il super latitante sardo Graziano Mesina. Come sempre grazie a donne e uomini dei… - _Carabinieri_ : Successo investigativo dei #Carabinieri del #ROS che a Desulo (NU) hanno arrestato Graziano Mesina, ricercato dal 2… - Agenzia_Ansa : Arrestato dai carabinieri il super latitante Graziano Mesina. È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a… - maddalena2471 : RT @O_Strunz: Ha oltre 50 anni, è pregiudicato, ha casa in Sardegna, compagnía femminile a Milano, e data l' età ha probabilmente pure la p… - Petiella : RT @gennaromigliore: Questa notte è stato arrestato il super latitante sardo Graziano Mesina. Come sempre grazie a donne e uomini dei @_Car… -