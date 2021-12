Eni: produce volume 'Noi Eni' per condividere valori azienda (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Eni ha prodotto un volume fotografico dal titolo evocativo 'Noi Eni' con l'obiettivo di raccontare i propri valori fondanti e la cultura aziendale. È un racconto, essenzialmente in forma di immagine, fondato su parole chiave che identificano lo stile e il Dna di Eni: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione. Ciascuno di questi termini è affiancato da una selezione mirata di immagini che accompagnano il lettore in un lungo viaggio che, partendo dagli anni della fondazione, giunge ai giorni nostri e proietta la società verso traguardi futuri, mostrandone la vocazione a coniugare umanesimo e tecnologia. Il volume attinge a oltre 5000 immagini dell'archivio fotografico dell'azienda. "Attraverso questo volume abbiamo svolto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Eni ha prodotto unfotografico dal titolo evocativo 'Noi Eni' con l'obiettivo di raccontare i proprifondanti e la culturale. È un racconto, essenzialmente in forma di immagine, fondato su parole chiave che identificano lo stile e il Dna di Eni: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione. Ciascuno di questi termini è affiancato da una selezione mirata di immagini che accompagnano il lettore in un lungo viaggio che, partendo dagli anni della fondazione, giunge ai giorni nostri e proietta la società verso traguardi futuri, mostrandone la vocazione a coniugare umanesimo e tecnologia. Ilattinge a oltre 5000 immagini dell'archivio fotografico dell'. "Attraverso questoabbiamo svolto ...

Advertising

TV7Benevento : Eni: produce volume 'Noi Eni' per condividere valori azienda... - anna30048679 : RT @paoloscollo: @Giorgiolaporta Dopo le acciaierie dopo i colossi statali,( quanto tempo per l' ENI ?).La Fiat produce ancora in Italia? N… - paoloscollo : @Giorgiolaporta Dopo le acciaierie dopo i colossi statali,( quanto tempo per l' ENI ?).La Fiat produce ancora in It… -