Ddl Zan | che sorpresa | a due mesi dal naufragio | la sinistra insiste ancora

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic – E figuriamoci se potevano arrendersi. Sul Ddl Zan lanon molla l’osso, come peraltro avevamo ampiamente previsto. Ddl Zan, lanon molla Non c’è niente da fare. La batosta subita dal Ddl Zan ormai duefa non ferma la. Ovviamente, il segretario del Pd Enrico Letta non poteva che essere tra i primi sugli scudi, come rivela su Twitter: “Da quando sono diventato Segretario del PD mi sono impegnato per il #DdlZan. Dopo la tagliola del Senato in tanti in piazza e sui social ci avete chiesto di non mollare.Oggi alle 18:30 con @zanalessandro su #Instagram vi raccontiamo cosa faremo nel 2022?. Gliel’hanno chiesto, di non mollare. E loro non possono che rispondere, ovviamente. Repubblica pubblica una serie di inziative, in presenza (nessuna paura di contagi covid, ovviamente) e via ...