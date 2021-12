(Di martedì 21 dicembre 2021) Tramite un annuncio sui canali ufficiali dioggi è stato svelato il secondo gioco gratuito del mese diper gli abbonati.III sarà quindi disponibile dal 1°insieme a Bloodstained: Ritual of the Night, annunciato ieri.III, disponibile sullo Store a 39,99€, è un action-adventure hack and slash in cui vestirai i panni di FURY e la aiuterai a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali. FURY, la più enigmatica e imprevedibile dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse, dovrà riuscire dove altri hanno fallito: riportare l’equilibrio tra le forze che hanno sconvolto la Terra.III è l’attesissimo terzo capitolo della pluripremiata serie. https://www.youtube.com/watch?v=GLiqDYdZ5y8Video can’t be loaded ...

Advertising

stadiafactor : RT @stadiaverseit: Il settimo dei 12 giorni di #Stadia è finalmente arrivato ed eccoci con un'altra notizia bomba: Darksiders III, il video… - stadiagerman : RT @stadiaverseit: Il settimo dei 12 giorni di #Stadia è finalmente arrivato ed eccoci con un'altra notizia bomba: Darksiders III, il video… - LoverStadia : RT @stadiaverseit: Il settimo dei 12 giorni di #Stadia è finalmente arrivato ed eccoci con un'altra notizia bomba: Darksiders III, il video… - infoitcultura : DARKSIDERS III, gratis con Stadia PRO a Gennaio - GStadiaIT : DARKSIDERS III, gratis con Stadia PRO a Gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : DARKSIDERS III

... tra i regali di questo mese il più importante è sicuramente, l'amato terzo capitolo della saga Action Adventure di THQ Nordic. Questo significa che avete ancora pochi giorni a ...... e tra questi sicuramente il nome che spicca maggiormente è quello di3 . Oltre all'...di fine anno scomparirà Figment e l'1 Gennaio abbandoneranno l'offerta Street Power Football e MafiaGoogle ha annunciato i titoli Stadia Pro che gli utenti potranno giocare all'inizio del nuovo anno, a gennaio 2022 ...Google has announced it will be adding five major game titles to Stadia on January 1 including Darksiders III, Darkside Detective: A Fumble in the Dark and more.