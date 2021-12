Covid, Pregliasco lancia l’allarme sul Natale: “Ci sarà un’ondata di casi, decisioni spiacevoli da prendere per Capodanno” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Covid, Pregliasco: “Ondata dopo Natale, decisioni spiacevoli per Capodanno” Il virologo Fabrizio Pregliasco lancia l’allarme sull’aumento dei casi di Covid che potrebbero verificarsi subito dopo Natale, motivo per cui, a suo dire, saranno necessarie “decisioni spiacevoli” in vista del Capodanno per frenare l’ondata di contagi. Intervenuto a Radio Cusano Campus, l’esperto ha dichiarato: “Ci dobbiamo preoccupare, preparandoci a scenari in considerazione di quello che si verificherà a Natale tra feste, baci e abbracci, disattenzione, abitudine al rischio”. “Questo porta – continua l’esperto – ad un’onda che dobbiamo ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021): “Ondata dopoper” Il virologo Fabriziosull’aumento deidiche potrebbero verificarsi subito dopo, motivo per cui, a suo dire, saranno necessarie “” in vista delper frenare l’ondata di contagi. Intervenuto a Radio Cusano Campus, l’esperto ha dichiarato: “Ci dobbiamo preoccupare, preparandoci a scenari in considerazione di quello che si verificherà atra feste, baci e abbracci, disattenzione, abitudine al rischio”. “Questo porta – continua l’esperto – ad un’onda che dobbiamo ...

