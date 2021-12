Borse europee in netto calo: fa paura la variante Omicron. Milano meno 2,2 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è proprio un crollo, ma sicuramente un netto calo, quello registrato dalle Borse europee oggi 20 dicembre 2021. Complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime festività, ma sui mercati torna a far paura la variante Omicron del coronavirus con le possibili restrizioni di contenimento e gli effetti negativi sulla ripresa economica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Non è proprio un crollo, ma sicuramente un, quello registrato dalleoggi 20 dicembre 2021. Complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime festività, ma sui mercati torna a farladel coronavirus con le possibili restrizioni di contenimento e gli effetti negativi sulla ripresa economica L'articolo proviene da Firenze Post.

