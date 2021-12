Borsa: Europa apre in forte calo, timori per Omicron (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Borse europee aprono in netto calo, complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime festività. Sui mercati torna a far paura la variante Omicron del coronavirus con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le Borse europee aprono in netto, complice anche il basso volume di scambi per effetto dell'arrivo delle prossime festività. Sui mercati torna a far paura la variantedel coronavirus con ...

Advertising

reportrai3 : In Europa la borsa dove vengono venduti e acquistati i diamanti è Anversa, in Belgio, dove gli scambi quotidiani e… - fisco24_info : Borsa: Europa apre in forte calo, timori per Omicron: Parigi (-2,06%), Francoforte (-2,44%), Londra (-1,77%) - Marco_Pastorino : Nella speranza di far crescere la #Turchia spingendo le esportazioni con una valuta sempre più debole, #Erdogan sta… - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -1,1%. Francoforte -0,7%, Madrid -0,8% mentre Londra sale dello 0,1% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa pesante con Wall Street, Milano -1,4%. Male auto, lusso e tecnologici. Giù Diasorin, bene Tim #ANSA -