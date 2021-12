Battiston: "Presto scopriremo se il problema è Omicron o il Natale" (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Terza dose, Green Pass rafforzato, vaccinazione dei bambini: ci aspettavamo un segnale di miglioramento per Natale grazie a queste misure. Natale è alle porte e rischiamo di non vedere benefici sui numeri Covid. I dati non mostrano accenno di decrescita della velocità con cui avanza il virus. Sembrava aver rallentato il ritmo, ma negli ultimissimi giorni l’Rt ha ripreso a salire, con un andamento che fa pensare a una progressiva e ulteriore crescita”. A cosa è dovuto? Al momento, ci spiega il fisico Roberto Battiston, non lo sappiamo con certezza. Due le ipotesi sul tavolo: la rapida avanzata potrebbe dipendere dal periodo natalizio, che comporta più uscite, incontri e assembramenti, oppure sono le avvisaglie di Omicron: “Nei prossimi giorni sapremo quale delle due ipotesi è più veritiera. Quale che sia la causa di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Terza dose, Green Pass rafforzato, vaccinazione dei bambini: ci aspettavamo un segnale di miglioramento pergrazie a queste misure.è alle porte e rischiamo di non vedere benefici sui numeri Covid. I dati non mostrano accenno di decrescita della velocità con cui avanza il virus. Sembrava aver rallentato il ritmo, ma negli ultimissimi giorni l’Rt ha ripreso a salire, con un andamento che fa pensare a una progressiva e ulteriore crescita”. A cosa è dovuto? Al momento, ci spiega il fisico Roberto, non lo sappiamo con certezza. Due le ipotesi sul tavolo: la rapida avanzata potrebbe dipendere dal periodo natalizio, che comporta più uscite, incontri e assembramenti, oppure sono le avvisaglie di: “Nei prossimi giorni sapremo quale delle due ipotesi è più veritiera. Quale che sia la causa di ...

