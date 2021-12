Amianto | prof morta nel 2017 | il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro È la prima volta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Per la, ilè statoper la presenza dinegli istituti scolastici. A dare la notizia è l’Ona, l’Osservatorio nazionale. La decisione arriva dal tribunale del Lavoro di Bologna, che ha imposto al Miur il pagamento di unpari a 930.258per la morte neldi una docente, Olga Mariasofia D’Emilio. Si era ammalata di mesotelioma per esposizione adnella scuola in cui lavorava, nei laboratori di chimica e fisica della Scuola Media Farini di Bologna. Le era stato diagnosticato il 17 maggio del 2002. La donna è deceduta il 21 febbraio del, dopo 15 anni di malattia. Nel corso ...

Advertising

patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la pr… - Kenzo07999025 : RT @fattoquotidiano: Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la pr… - fattoquotidiano : Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la… - leggoit : Prof morta per l'amianto: l'agonia di Olga durò 15 anni. #ministero condannato a maxirisarcimento -

Ultime Notizie dalla rete : Amianto prof

Corriere della Sera

Un caso non isolato Ne dà notizia l'Osservatorio nazionale(Ona), spiegando che si tratta della prima condanna del ministero dell'Istruzione per la presenza dinegli istituti ......00 per la morte di mesotelioma per esposizione addella.ssa Olga Mariasofia D'Emilio. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionaleche racconta come 'alla docente il 17 maggio del 2002 ...È la prima volta che il Miur viene condannato per la presenza di amianto all'interno degli istituti scolastici ...Il tribunale del Lavoro di Bologna condanna il ministero dell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte nel 2017 di una docente, Olga Mariasofia D'Emilio, ...