Allegri: «L’Inter favorita? Non ci voleva tanto per capirlo» (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non ci voleva tanto per capire che fosse favorita… Il 28 febbraio si potrà dire se noi saremo in lotta per il quarto posto oppure no. In questi due mesi ci giochiamo la stagione ma tutto passa dalla gara di domani, altrimenti la vittoria di Bologna si vanifica”. Lo ha detto Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita tra Juventus e Cagliari. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non ciper capire che fosse… Il 28 febbraio si potrà dire se noi saremo in lotta per il quarto posto oppure no. In questi due mesi ci giochiamo la stagione ma tutto passa dalla gara di domani, altrimenti la vittoria di Bologna si vanifica”. Lo ha detto Massimilianonel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita tra Juventus e Cagliari.

