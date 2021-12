WWE | Bray Wyatt è stato licenziato perché voleva andarsene?

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il personaggio del Fiend èuno dei migliori nella storia della WWE, creativamente parlando. Nonostante ciò,a luglio, sconvolgendo il mondo del wrestling. Jim Ross, in particolare, ha dichiarato che l’episodio ha dimostrato la cattiva gestione della compagnia. Ma la maggior parte dei fan semplicemente non sono riusciti a spiegare tale licenziamento, e dopo le voci di un possibile interesse della WWE a riportare a casa l’Eater of Worlds, è stata fornita una nuova spiegazione riguardo uno degli addii più controversi degli ultimi anni. Un addio che ha fatto rumore A dare l’ennesima spiegazione ci ha pensato Dave Meltzer, durante Wrestling Observer Radio, spiegando che gente comeviene licenziata solo per volontà del wrestler ...

Da un lato infatti c'è il Team Smackdown capeggiato da Shane McMahon conWyatt, Randy Orton, ... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ...Nei mesi scorsi laaveva licenziatoWyatt , che secondo alcuni potrebbe approdare in AEW, Braun Strowman e Ric Flair. Anche Kenny Omega, attuale campione mondiale della Compagnia di Tony ...Dopo mesi dal rilascio dell'ex Universal Champion, uno dei più noti giornalisti del mondo del pro-wrestling analizza il suo licenziamento ...Bray Wyatt was released from WWE back in July and it utterly shocked the pro wrestling industry. Jim Ross even previously stated that Wyatt’s ...