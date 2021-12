Torino-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Verona, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Sfida della tranquillità all’Olimpico – Grande Torino, partita del cuore per Juric che sfida il suo passato. Entrambe vogliono vincere per accumulare altri punti in classifica, solo una potrà riuscirci: chi tra i granata e i gialloblu? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 19 dicembre. Torino-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Sergio Floccari. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ile isudi, match valido per la diciottesima giornata di. Sfida della tranquillità all’Olimpico – Grande, partita del cuore per Juric che sfida il suo passato. Entrambe vogliono vincere per accumulare altri punti in classifica, solo una potrà riuscirci: chi tra i granata e i gialloblu? Fischio d’inizio alle ore 18 di domenica 19 dicembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Sergio Floccari. SportFace.

Advertising

TiberiusDaniel : Serie A fixture today |All time in EAT Fiorentina vs Sassuolo >14:30 Spezia vs Empoli >17:00 Sampdoria vs Venezia… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Gazzetta dello Sport: Torino-Verona, i suggerimenti per il Fantacalcio - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verso Torino-Verona: sabato la conferenza stampa di Tudor - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Tuttomercatoweb: Torino-Verona, le probabili formazioni - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 18): - Fiorentina vs Sassuolo 8:30 - Spezia vs Empoli 11:00 - Torino vs Hellas V… -