Sci di fondo, Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino in finale nella team sprint tl di Dresda! (Di domenica 19 dicembre 2021) Sei giri (tre per componente in maniera alternata tra i due frazionisti) da 1.3 km: sono andate in scena le semifinali della team sprint tl di sci di fondo a Dresda, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022: in casa Italia vanno in finale Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, eliminate le altre due coppie azzurre. nella prima semifinale Italia I di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino centra il quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso diretto alla finale senza attendere i ripescaggi, mentre nella seconda non ce la fa Italia II di Michal Hellweger e Simone Mocellini, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Sei giri (tre per componente in maniera alternata tra i due frazionisti) da 1.3 km: sono andate in scena le semifinali dellatl di sci dia Dresda, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022: in casa Italia vanno inDe, eliminate le altre due coppie azzurre.prima semiItalia I diDecentra il quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso diretto allasenza attendere i ripescaggi, mentreseconda non ce la fa Italia II di Michal Hellweger e Simone Mocellini, ...

