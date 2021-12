Rai | paura Covid | “La mia squadra è decimata”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momento di difficoltà in casa Rai a causa del. Due note conduttrici lanciano l’allarme e denunciano la situazione di questo periodo. Come di consueto è tornato l’appuntamento immancabile con Domenica In. L’appuntamento con il talk show di Rai 1 è sempre alle 14, con Mara Venier al timone. La quattordicesima puntata si è aperta

Advertising

Annika593482531 : RT @RadioRadioWeb: Ideare nuovi disturbi medici mediante campagne pseudo-informative basate sulla paura: il documentario Rai “Inventori di… - serse49 : Draghi convoca cabina regia e si prevedono nuove restrizioni. Omicron fa giustamente paura. La #Rai lo sa mentre pr… - infoitsalute : La strategia del terrore di Big Pharma smascherata da documentario RAI ? PARTE 4: Iniettare la paura - baldibaldon : Adesso a Rai 2 parlano di Berlusconi che dovrebbe essere eletto a larga maggioranza ,secondo la destra .ma davvero… - yulieykagomez : RT @noitre32: La strategia del terrore di Big Pharma smascherata da documentario RAI ? PARTE 4: Iniettare la paura -

Ultime Notizie dalla rete : Rai paura

Rai Sport

Che lo spostamento sia dovuto al voler mettersi in scia del successo del film di Rubini? Oppure i verticinon vogliono competere con il reality 'Grande Fratello Vip' perdi perdere la sfida ...... Capodanno in pericolo Europa, panico da Omicron Ora anche il governo italiano ha. L'aumento ... "Non chiamatela legge anti […] Di RQuotidiano Polemica con Fuortes Giornalisti reti: "...Momento di difficoltà in casa Rai a causa del covid. Milly Carlucci e Mara Venier lanciano l'allarme durante Domenica In.Creato il bisogno attraverso il terrore, viene offerta la soluzione sotto forma di un nuovo farmaco da commercializzare. La quarta parte del documentario RAI “Inventori di malattie” approfondisce la c ...