Marco D’Amore, in pochi ci avranno fatto caso: Ciro di Gomorra così è irriconoscibile (Di domenica 19 dicembre 2021) Marco D’Amore, in pochi ci avranno fatto caso: Ciro di Gomorra in questo scatto è irriconoscibile. Marco D’Amore è oggi uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Caserta il 12 giugno del 1981, è divenuto famoso grazie all’interpretazione di Ciro Di Marzio in Gomorra – la serie. Ma la sua carriera è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 19 dicembre 2021), incidiin questo scatto èè oggi uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Nato a Caserta il 12 giugno del 1981, è divenuto famoso grazie all’interpretazione diDi Marzio in– la serie. Ma la sua carriera è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Marco D’Amore, addio commosso a Gomorra: “Le mie ultime parole per Ciro” - mavdworld : RT @ChiaraSibillo: La storia d’amore criminale più bella. #Gomorra5 @damore_marco @SalvioEspo - x_lalireina : RT @ChiaraSibillo: La storia d’amore criminale più bella. #Gomorra5 @damore_marco @SalvioEspo - MarcoPonz_ : NO SPOILER Ultima stagione a mio parere molto bella con un finale che mi aspettavo ma non per questo meno efficace… - Feffe1992 : RT @Feffe1992: 7 anni di vita vera vissuta a confondere fiction e realtà, amore, bene, male. TUTTO. GRAZIE. 'lacrime e sangue' di una stor… -