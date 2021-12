LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: finale con Pellegrino/De Fabiani, fuori Hellweger/Mocellini e, tra le donne, Laurent/Monsorno (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 Seconda semifinale più lenta della prima, dunque rimangono di Svezia I e USA I i tempi di ripescaggio validi per un ultimo atto che vedrà in scena anche Italia I con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. 11:30 Ed è Russia I in 14’23?4, Italia a 10?6, nona e dunque fuori dalla finale. Che disputeranno certamente Francia I, Svizzera e Gran Bretagna. 11:28 Ultimo giro! Scappano Young e Retivykh dopo il forcing di Bolshunov, ma Chanavat cerca il rientro. Italia II ottava e al 90% fuori dalla finale. 11:28 E infatti al penultimo cambio gli azzurri sono nel secondo gruppo, che è a poco più di un secondo dal primo. Sono sette le coppie che se la giocano, ma di queste sono due a scappare, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:31 Seconda semipiù lenta della prima, dunque rimangono di Svezia I e USA I i tempi di ripescaggio validi per un ultimo atto che vedrà in scena anche Italia I con Federicoe Francesco De. 11:30 Ed è Russia I in 14’23?4, Italia a 10?6, nona e dunquedalla. Che disputeranno certamente Francia I, Svizzera e Gran Bretagna. 11:28 Ultimo giro! Scappano Young e Retivykh dopo il forcing di Bolshunov, ma Chanavat cerca il rientro. Italia II ottava e al 90%dalla. 11:28 E infatti al penultimo cambio gli azzurri sono nel secondo gruppo, che è a poco più di un secondo dal primo. Sono sette le coppie che se la giocano, ma di queste sono due a scappare, ...

