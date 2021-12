Libero: Gasperini fa finta di non conoscere il regolamento, forse non sopporta la pressione del risultato (Di domenica 19 dicembre 2021) Su Libero, Claudio Savelli commenta la sconfitta dell’Atalanta contro la Roma, ieri, per 1-4. In particolare, si sofferma sulla polemica post gara da parte di Gian Piero Gasperini, che si è lamentato della gestione dell’arbitro in occasione dell’annullamento del gol del pareggio. “Per uno Special che può ritrovarsi c’è un Gasperini che rischia di perdersi in polemiche inutili. forse non sopporta la pressione del risultato. Ogni volta che qualcuno sussurra che l’Atalanta può puntare allo scudetto si indispettisce, trasmettendo nervosismo alla squadra. Stavolta, anziché spiegare le ragioni di una prestazione insufficiente, grida ad un presunto scandalo arbitrale. È impossibile che non conosca il regolamento, diciamo che fa finta di non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Su, Claudio Savelli commenta la sconfitta dell’Atalanta contro la Roma, ieri, per 1-4. In particolare, si sofferma sulla polemica post gara da parte di Gian Piero, che si è lamentato della gestione dell’arbitro in occasione dell’annullamento del gol del pareggio. “Per uno Special che può ritrovarsi c’è unche rischia di perdersi in polemiche inutili.nonladel. Ogni volta che qualcuno sussurra che l’Atalanta può puntare allo scudetto si indispettisce, trasmettendo nervosismo alla squadra. Stavolta, anziché spiegare le ragioni di una prestazione insufficiente, grida ad un presunto scandalo arbitrale. È impossibile che non conosca il, diciamo che fadi non ...

