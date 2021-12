Libano, i cristiani alla prova della crisi (Di domenica 19 dicembre 2021) “Nel mondo milioni di cristiani continuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 dicembre 2021) “Nel mondo milioni dicontinuano a vivere emarginati, in povertà, ma soprattutto discriminati e in pericolo. Dopo due anni di pandemia vogliamo tenere acceso un faro su questa oppressione e aiutare AiutoChiesa che Soffre Onlus a portare conforto e sostegno ai fedeli di tutto il mondo: in particolare coloro che vivono in InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Libano cristiani La storia del piccolo Majid e la sua famiglia fuggiti dalla Siria e rifugiati in Libano ... e con la famiglia ha trovato rifugio nella città di Zaleh nella valle della Bekaa in Libano. Il ... E' il dramma dei cristiani in Medio Oriente. I terroristi li cacciano in tutti i modi anche ripetendo:"...

Il martirio dimenticato dei cristiani . Perché dobbiamo aiutarli In Libano i cristiani hanno fame e talvolta non riescono a trovare da mangiare ogni giorno per le loro famiglie. In Siria il sistema sanitario devastato dalla guerra non riesce a garantire le cure ...

Libano, i cristiani alla prova della crisi InsideOver In servizio civile all'estero con il Celim A disposizione 14 posti per ragazzi e ragazze, con destinazioni in Albania, Libano, Mozambico e Zambia. Domande da presentare entro il 26 gennaio ...

La storia del piccolo Majid e la sua famiglia fuggiti dalla Siria e rifugiati in Libano Così forse la storia di Majed che vive in Libano ma è siriano assomiglia molto alla storia della Sacra Famiglia. Dodici anni, è in lIbano da quando ne aveva tre, e con la famiglia ha trovato rifugio n ...

