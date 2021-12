L’anno d’oro di Orietta Berti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha celebrato , partita in sordina come volto fisso del tavolo della trasmissione di Rai3 e diventata in pochi mesi icona della generazione X e del mondo LGBT+. Con un video realizzato per l’occasione, Fabio Fazio ha mostrato tutti i successi e le vette toccate da Orietta Berti nel corso di questi ultimi dodici mesi. Di successi e di trash. Si parte da lei che annuncia “Ho fatto 12 Sanremo ma non ne ho mai vinto nessuno, la canzone di quest’anno si chiama Quando Ti Sei Innamorato“; poi si passa alle sue dichiarazioni rilasciate durante le varie interviste promozionali. Da “Ieri sera ho allagato la camera d’albergo” a “Tre macchine della polizia mi hanno inseguita e mi hanno fermata“, fino ad arrivare al “Mi piacerebbe fare un duetto con i Naziskin“. Non mancano i successi discografici. A Sanremo (contrariamente ai ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha celebrato , partita in sordina come volto fisso del tavolo della trasmissione di Rai3 e diventata in pochi mesi icona della generazione X e del mondo LGBT+. Con un video realizzato per l’occasione, Fabio Fazio ha mostrato tutti i successi e le vette toccate danel corso di questi ultimi dodici mesi. Di successi e di trash. Si parte da lei che annuncia “Ho fatto 12 Sanremo ma non ne ho mai vinto nessuno, la canzone di quest’anno si chiama Quando Ti Sei Innamorato“; poi si passa alle sue dichiarazioni rilasciate durante le varie interviste promozionali. Da “Ieri sera ho allagato la camera d’albergo” a “Tre macchine della polizia mi hanno inseguita e mi hanno fermata“, fino ad arrivare al “Mi piacerebbe fare un duetto con i Naziskin“. Non mancano i successi discografici. A Sanremo (contrariamente ai ...

