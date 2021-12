Incendio in casa nel Casertano, intervengono vigili del fuoco (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Incendio in un’abitazione a Sant’Angelo di Alife, nel Casertano. Per i vigili del fuoco di Caserta – distaccamento di Piedimonte Matese – si è trattato di un intervento molto complicato viste le difficoltà di accedere al luogo del rogo, caratterizzate dalle strade strette e non percorribili dai mezzi pesanti. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento posto al primo piano di un palazzo. Alla fine però i pompieri sono riusciti ad arrivare all’abitazione e a spegnere le fiamme che riguardavano una sola stanza, evitando quindi che si propagassero a tutta la casa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –in un’abitazione a Sant’Angelo di Alife, nel. Per ideldi Caserta – distaccamento di Piedimonte Matese – si è trattato di un intervento molto complicato viste le difficoltà di accedere al luogo del rogo, caratterizzate dalle strade strette e non percorribili dai mezzi pesanti. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento posto al primo piano di un palazzo. Alla fine però i pompieri sono riusciti ad arrivare all’abitazione e a spegnere le fiamme che riguardavano una sola stanza, evitando quindi che si propagassero a tutta la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

