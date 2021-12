Il Napoli torna a sperare, prova di carattere: arriva un’indicazione di mercato per De Laurentiis (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Napoli vince con il Milan e torna in corsa scudetto. L’Inter è campione d’Inverno con quattro punti di vantaggio sugli azzurri. Il Napoli senza cinque titolari riesce a battere il Milan grazie ad un gol messo a segno da Elmas nel primo tempo da calcio d’angolo. Grazie a quel gol il Napoli riesce a tornare al secondo posto in classifica, a pari punti con il Milan ma con lo scontro diretto a favore. Vincere in casa rossonera non era affatto scontato, nonostante le assenze nel Milan e la prova di orgoglio della squadra di Spalletti, offre positività alla formazione partenopea. Napoli, serve un terzino Spalletti indovina la mossa con Petagna titolare al posto di Mertens. Il centravanti ex Spal tiene alta la squadra, lotta sui palloni sporchi e offre un punto di uscita ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilvince con il Milan ein corsa scudetto. L’Inter è campione d’Inverno con quattro punti di vantaggio sugli azzurri. Ilsenza cinque titolari riesce a battere il Milan grazie ad un gol messo a segno da Elmas nel primo tempo da calcio d’angolo. Grazie a quel gol ilriesce are al secondo posto in classifica, a pari punti con il Milan ma con lo scontro diretto a favore. Vincere in casa rossonera non era affatto scontato, nonostante le assenze nel Milan e ladi orgoglio della squadra di Spalletti, offre positività alla formazione partenopea., serve un terzino Spalletti indovina la mossa con Petagna titolare al posto di Mertens. Il centravanti ex Spal tiene alta la squadra, lotta sui palloni sporchi e offre un punto di uscita ...

