Fiorentina-Sassuolo | Pradè non ci sta | “Rosso a Biraghi? Forse non era nemmeno fallo”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Non si placano le polemiche dopo2-2, come dimostrano le parole del direttore sportivo viola Danieleal sito ufficiale del club gigliato. “Penso che senza ilsarebbe stata un’altra partita – ha affermato –non era, non mi trovano d’accordo sull’espulsione. Siamo stati bravi a reagire, nel primo tempo avevamo trovato un grande Consigli sulla nostra strada e ci eravamo trovati sotto 2-0. Queste situazioni possono abbatterti ma invece la squadra ha dimostrato grande carattere e oltre a questo ci teniamo una prestazione molto buona. Molto bello anche il sostegno del pubblico del Franchi.” SportFace.

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Fiorentina 0-2* Sassuolo *(Frattesi 37’) #SSFootball - SkySport : FIORENTINA-SASSUOLO 2-2 Risultato finale ? ? #Scamacca (32') ? #Frattesi (37') ? #Vlahovic (51') ? #Torreira (61')… - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Sassuolo 2-2, rete di Torreira L. (FIO) - sportface2016 : #SerieA Le parole del ds #Pradè dopo #FiorentinaSassuolo - CAGLIARILIVEAPP : La Fiorentina rimonta il Sassuolo, al “Franchi” finisce 2-2 -

Serie A, 18esima giornata. Finisce 2 - 2 frauna partita che ha divertito il pubblico ed è stata sempre in bilico: non sfrutta l'occasione la squadra emiliana, dopo aver chiuso il primo tempo avanti per 2 - 0 grazie alle ...TudorCLASSIFICA: Inter punti 43, Milan* 39, Atalanta 37, Napoli* 36, Roma, Juventus e31, Lazio 28, Empoli 27, Bologna e24, Verona* 23, Torino* 22, Udinese 20, Sampdoria* 18, ...Le immagini salienti del pareggio interno della Fiorentina contro il Sassuolo nella diciottesima giornata del campionato di Serie A.FIRENZE (ITALPRESS) – E’la partita dei rimpianti quella che ha visto Fiorentina-Sassuolo dividersi la posta in palio al termine di un 2-2 spettacolare coronamento di una sfida divertente, mai banale e ...