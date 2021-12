(Di domenica 19 dicembre 2021) Stando ai dati diffusi da EA,sono risultati tra ipiùgiocati dai milioni di giocatori rilevati nell’annoCon l’avvicinarsi della fine del, abbiamo visto che il mondo del gaming ha subito una costante crescita. Il mondo stesso ha fatto passi avanti verso un’apertura ancora più grande nei confronti dei video. Abbiamo visto inoltre, che oltre mezzo miliardo di giocatori in giro per il mondo si è unito e connesso socialmente attorno ai titoli targati Electronic Arts. Andiamo a ripercorrere questo ultimovedendo quali sono stati ipiùtra21 eNFL 21.21 eNFL ...

Advertising

tuttoteKit : FIFA e Madden tra i giochi EA più popolari del 2021 #ApexLegends #ElectronicArts #FIFA21 #MaddenNFL21 #tuttotek - PlayStationBit : #EA mostra alcuni dati di gioco del 2021. Regnano #FIFA, #Madden e #ApexLegends @EAitalia - zazoomblog : EA - FIFA & Madden si battono per il titolo di gioco più popolare -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Madden

... a pari merito per il maggior numero di giocatori attivi, sono stati Apex Legends e EA SPORTSI giocatori si sono impegnati maggiormente durante i grandi eventi -NFL 21 ha avuto il ...Le nuove statistiche di EA confermano anche che22 e Apex Legends sono stati i franchise di maggiore successo dell'anno, anche se UFC 4 ,NFL 22 e The Sims 4 hanno registrato numeri ...Stando ai dati diffusi da EA, FIFA e Madden sono risultati tra i giochi più popolari giocati dai milioni di giocatori rilevati nel 2021.Con il nuovo anno dietro l’angolo Electronic Arts 2021: Year in Gaming rivela quanto la nostra community globale abbia giocato – le abitudini più interessanti dei giocatori, le loro squadre e personag ...