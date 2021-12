Falla nella sicurezza all’Aeroporto di Fiumicino. La rivelazione di Report: nel 2015 le 140 telecamere Hickvision dello scalo romano hanno inviato richieste di connessione a un server esterno (Di domenica 19 dicembre 2021) Aeroporto internazionale di Fiumicino. Il più grande d’Italia. Nel 2019, prima del Covid, da qui sono transitate quasi 45 milioni di persone che vengono videoriprese anche per prevenire attacchi terroristici. Ci sono telecamere ovunque, soprattutto di Hikvision. Il 1° aprile del 2015, al sistema di videosorveglianza succede qualcosa di anomalo. Un responsabile della rete informatica si accorge di una grave anomalia nel funzionamento di oltre cento telecamere. Manda un alert interno: è un’e-mail indirizzata alla Sigma spa. La società che aveva l’appalto per l’installazione delle telecamere che controllavano tutte le scale mobili di Fiumicino. Il documento avvisava: “C’è un problema urgente con le telecamere Hikvision”. È la mail di cui Report è venuta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Aeroporto internazionale di. Il più grande d’Italia. Nel 2019, prima del Covid, da qui sono transitate quasi 45 milioni di persone che vengono videoriprese anche per prevenire attacchi terroristici. Ci sonoovunque, soprattutto di Hikvision. Il 1° aprile del, al sistema di videosorveglianza succede qualcosa di anomalo. Un responsabile della rete informatica si accorge di una grave anomalia nel funzionamento di oltre cento. Manda un alert interno: è un’e-mail indirizzata alla Sigma spa. La società che aveva l’appalto per l’installazione delleche controllavano tutte le scale mobili di. Il documento avvisava: “C’è un problema urgente con leHikvision”. È la mail di cuiè venuta ...

LaNotiziaTweet : Falla nella sicurezza all’Aeroporto di Fiumicino. La rivelazione di Report: nel 2015 le 140 telecamere Hickvision d… - eromistero : Feci l'amore il primo insieme a una Senza guardarla mai né dire niente Vidi il diavolo più volte in faccia Misi i g… - elenabulla1 : Potete trovare il resto nella pagina del senato,da leggere attentamente 'alla luce delle notizie che si possono rep… - vmytimev : resta xhe io cosi non continuo,mi sta trattando come un emarginata eppure se io lasciassi quella squadra sarebbe ne… - RoccoPapaleo8 : @matteosalvinimi Mantieni le promesse che hai fatto nelle piazze, niente lasciapassare.. .lavoro....sanità...non fa… -