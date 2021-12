Draghi pensa all’obbligo di tampone per andare al cinema e nei teatri (Di domenica 19 dicembre 2021) di Monica De Santis Sarà un’antivigilia di Natale molto molto pesante per il premier Mario?Draghi, ma anche per molti italiani. Indetta una cabina di regia che sarà presieduta proprio da Draghi per valutare la situazione Covid nel nostro Paese, analizzando anche i dati riferiti alla variante Omicron e di conseguenza ci sarà una valutazione per eventuali altre strette. Tra gli argomenti sui quali si discuterà ci sarà l’obbligo del test per tutti i luoghi affollati. Dunque potrebbe diventare renderà obbligatorio il tampone anche per chi è già vaccinato per partecipare agli eventi, alle feste, per andare nei luoghi affollati come cinema, teatri e discoteche. Decisione questa che se dovesse passare, scatenerà, come prevedibile non poche polemiche da parte dei gestori di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021) di Monica De Santis Sarà un’antivigilia di Natale molto molto pesante per il premier Mario?, ma anche per molti italiani. Indetta una cabina di regia che sarà presieduta proprio daper valutare la situazione Covid nel nostro Paese, analizzando anche i dati riferiti alla variante Omicron e di conseguenza ci sarà una valutazione per eventuali altre strette. Tra gli argomenti sui quali si discuterà ci sarà l’obbligo del test per tutti i luoghi affollati. Dunque potrebbe diventare renderà obbligatorio ilanche per chi è già vaccinato per partecipare agli eventi, alle feste, pernei luoghi affollati comee discoteche. Decisione questa che se dovesse passare, scatenerà, come prevedibile non poche polemiche da parte dei gestori di ...

