Digitale, Migliore (Fiaso): "In sanità luci e ombre, dopo pandemia usiamo I.A. e Big Data" (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “luci ed ombre”. Giovanni Migliore, presidente della Fiaso, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, fotografa così, con Adnkronos/Labitalia, lo stato di avanzamento della sanità Digitale nel nostro Paese. “Le analisi più recenti degli osservatori che seguono e monitorano gli sviluppi della digitalizzazione nel nostro Paese -spiega- ci dicono che nel corso degli ultimi due anni c'è stata una ripresa generale di interesse nei confronti del tema, soprattutto in ambito sanitario, e sappiamo che ciò è legato alla gestione della emergenza pandemica. Le tecnologie digitali sono state preziose per non rinunciare alla connessione con pazienti, soprattutto cronici, e cittadini, e anche tra operatori”. Sulla digitalizzazione nel complesso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “ed”. Giovanni, presidente della, Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, fotografa così, con Adnkronos/Labitalia, lo stato di avanzamento dellanel nostro Paese. “Le analisi più recenti degli osservatori che seguono e monitorano gli sviluppi della digitalizzazione nel nostro Paese -spiega- ci dicono che nel corso degli ultimi due anni c'è stata una ripresa generale di interesse nei confronti del tema, soprattutto in ambito sanitario, e sappiamo che ciò è legato alla gestione della emergenza pandemica. Le tecnologie digitali sono state preziose per non rinunciare alla connessione con pazienti, soprattutto cronici, e cittadini, e anche tra operatori”. Sulla digitalizzazione nel complesso il ...

Advertising

StraNotizie : Digitale, Migliore (Fiaso): 'In sanità luci e ombre, dopo pandemia usiamo I.A. e Big Data' - about_big_data : RT @fisco24_info: Digitale: Migliore (Fiaso), ‘in sanità luci e ombre, dopo pandemia usiamo I.A. e Big Data’: “Luci ed ombre”. Giovanni Mig… - fisco24_info : Digitale: Migliore (Fiaso), ‘in sanità luci e ombre, dopo pandemia usiamo I.A. e Big Data’: “Luci ed ombre”. Giovan… - toctocsocial : Sostenibilità per un Futuro migliore?? Per queste festività vogliamo condividere il nostro impegno nella rivoluzione… - AllyMoonr : @TatiQBOficial Dayane è migliore di quello che la Mafia Digitale ha voluto far passare -