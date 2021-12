Covid, bimba di sei mesi grave e intubata: da Lamezia al Bambin Gesù con un volo sanitario (Di domenica 19 dicembre 2021) Una Bambina di appena sei mesi affetta da Covid - 19 è stata trasportata ieri sera con un volo sanitario urgente da Lamezia Terme a Ciampino, per permetterle il ricovero presso l'ospedale pediatrico ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) Unaa di appena seiaffetta da- 19 è stata trasportata ieri sera con unurgente daTerme a Ciampino, per permetterle il ricovero presso l'ospedale pediatrico ...

Advertising

ItalianAirForce : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una… - COVIDbot_ITA : RT @MinisteroDifesa: Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una bi… - manu1972111 : RT @LaStampa: Covid, grave bimba di sei mesi: un aereo militare la trasporta da Lamezia al “Bambino Gesù” di Roma - MinisteroDifesa : Ieri sera un C-130J dell’#AeronauticaMilitare è decollato da Lamezia Terme per il #TrasportoSanitarioUrgente di una… - LaStampa : Covid, grave bimba di sei mesi: un aereo militare la trasporta da Lamezia al “Bambino Gesù” di Roma -