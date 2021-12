Cile: Piñera, mio successore sia attento alla democrazia (Di domenica 19 dicembre 2021) Il presidente uscente Cileno Sebastián Piñera è stato fra i primi elettori a votare oggi a Santiago del Cile per le elezioni in cui si sceglie il suo successore per i prossimi quattro anni fra l'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Il presidente uscenteno Sebastiánè stato fra i primi elettori a votare oggi a Santiago delper le elezioni in cui si sceglie il suoper i prossimi quattro anni fra l'...

