Bollettino Covid, 97 vittime. Calano i contagi, aumentano le intensive (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.064. Sono invece 97 le vittime in un giorno, ieri erano state 123. Sono 362.275 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.803 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.389.155, i morti 135.641. I dimessi e i guariti sono invece 4.891.239, con un incremento di 9.403 rispetto a ieri. Sono 566.300 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 697.740. Il tasso di positività è al 4,28%, stabile rispetto al 4% di ieri. Sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 24.259 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.064. Sono invece 97 lein un giorno, ieri erano state 123. Sono 362.275 gli attualmente positivi alin Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.803 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.389.155, i morti 135.641. I dimessi e i guariti sono invece 4.891.239, con un incremento di 9.403 rispetto a ieri. Sono 566.300 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 697.740. Il tasso di positività è al 4,28%, stabile rispetto al 4% di ieri. Sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e ...

