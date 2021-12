(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPompei (Na) –ilal culmine di unaragazzo di 25 anni. La vittima, quattro anni più giovane, è invece in prognosi riservata e in pericolo di vita. È accaduto a Pompei (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione e quelli della sezione operativa di Torre Annunziata hannoper lesioni aggravate un incensurato di 25 anni. Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il giovaneunaper motivi non ancora chiariti con ilminore di 21 anni (anch’egli incensurato) ha raccolto un coltello da cucina e gli ha inferto una coltellata alla gamba destra. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Castellammare di Stabia e di qui al Monaldi dove è tuttora ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Pompei, accoltella fratello durante lite: arrestato 25enne - anteprima24 : ** Accoltella il #Fratello durante una lite, arrestato un 25enne ** -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella fratello

Agenzia ANSA

ilper soldi. Arrestato Agropoli. Movida violenta. Spuntano le lame nel centro storico Taglio basso: Cinema. Coffi premia una favola di periferia Rea. Mimì, a Nofi cuore e ragione ...ildavanti a una paninoteca, lo colpisce a un gluteo ferendolo di striscio. I timori che molti ebolitani paventavano, si sono avverati. Il protagonista dell'aggressione è una ...Accoltella il fratello al culmine di una lite: arrestato ragazzo di 25 anni. La vittima, quattro anni più giovane, è invece in prognosi riservata e in pericolo di vita. È accaduto a Pompei dove i cara ...Accoltella il fratello al culmine di una lite: arrestato ragazzo di 25 anni. La vittima, quattro anni più giovane, è invece in prognosi riservata e in pericolo di vita. (ANSA) ...