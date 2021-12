Una persona è morta a causa del crollo di una gru a Torino (Di sabato 18 dicembre 2021) Sabato mattina a Torino una gru di un cantiere è crollata ed è andata a sbattere contro un palazzo in via Genova, nel quartiere Lingotto: nell’incidente è morta una persona, un operaio che stava lavorando sulla gru, e almeno altre Leggi su ilpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sabato mattina auna gru di un cantiere è crollata ed è andata a sbattere contro un palazzo in via Genova, nel quartiere Lingotto: nell’incidente èuna, un operaio che stava lavorando sulla gru, e almeno altre

Advertising

borghi_claudio : Da una parte una persona che sulla base dell'analisi dei dati aveva capito il probabile esito di una misura invasiv… - scottecs : ?? CERCASI ASSISTENTE ?? Questa è un’offerta di lavoro retribuito. Sto cercando una persona che possa disegnare e c… - Agenzia_Ansa : Via libera in Austria ai cenoni durante le feste di Natale ma solo per gli immunizzati. I no vax resteranno in lock… - suneli_ : Vorrei vivere in una baita vicino ad un alpeggio (sì anche d'inverno) e saper usare i giorni che non sono oggi - ma… - cheroreowitz : incredibile il capo delle risorse umane che ieri sera ha concluso l’email in cui comunica una persona positiva alla… -