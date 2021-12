Sci di fondo, Maja Dahlqvist beffa Jonna Sundling nella sprint tl di Dresda. 12ma Greta Laurent (Di sabato 18 dicembre 2021) La sprint in tecnica libera disputata a Dresda, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, registra la doppietta svedese con Maja Dahlqvist che batte Jonna Sundling. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic. L’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni del mattino, Greta Laurent, è 12ma dopo l’eliminazione in semifinale. La finale viene dominata dalla svedese con Maja Dahlqvist, 11ma nelle qualificazioni al mattino (pettorale più alto in finale), che chiude in 2’33?36 battendo la connazionale Jonna Sundling, seconda col pettorale numero 1 a 0?43. Terza la slovena Anamarija Lampic a 0?64, molto più staccate tutte le altre ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Lain tecnica libera disputata a, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci di, registra la doppietta svedese conche batte. Completa il podio la slovena Anamarija Lampic. L’unica azzurra ad aver superato le qualificazioni del mattino,, èdopo l’eliminazione in semifinale. La finale viene dominata dalla svedese con, 11ma nelle qualificazioni al mattino (pettorale più alto in finale), che chiude in 2’33?36 battendo la connazionale, seconda col pettorale numero 1 a 0?43. Terza la slovena Anamarija Lampic a 0?64, molto più staccate tutte le altre ...

