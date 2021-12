Migranti | Demos davanti ad ambasciata polacca e bielorussa | ' fermiamo naufragio civiltà'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Siamo cittadini romani e abbiamo nel dna l'universalità; siamo cittadini italiani ed orgogliosamente cittadini europei; ma siamo innanzitutto esseri umani e non vogliamo rassegnarci e abituarci al dolore degli altri!”. Con queste parole Paolo Ciani, Consigliere Regionale e Segretario diha introdotto la manifestazione “ildi” che si è aperta dinanzi all'per proseguire dinanzi a quella. “E` necessario mantenere viva l`attenzione su ciò che sta accadendo al confine della nostra Europa, la culla dei diritti umani, dove da un lato, migliaia di persone vengono respinte al confine polacco, disperse nei boschi tra neve e gelo, dall`altro usate dalla Bielorussia per fare pressioni ...

