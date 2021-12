Manovra: Renzi, 'spero si abbandoni idea di intervenire su esame maturità' (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci sono ottime novità nella Legge di Bilancio. spero solo che si abbandoni l'idea di intervenire sull'esame di maturità: ragazzi e professori hanno bisogno di certezze, non si può cambiare idea sull'esame a gennaio per il giugno successivo. Voi cosa ne pensate?". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ci sono ottime novità nella Legge di Bilancio.solo che sil'disull'di: ragazzi e professori hanno bisogno di certezze, non si può cambiaresull'a gennaio per il giugno successivo. Voi cosa ne pensate?". Così Matteonella enews.

