Luigi Gubitosi lascia TIM | buonuscita da 6 | 9 mln

(Di sabato 18 dicembre 2021)si è dimesso nella serata di ieri dalla carica di amministratore di TIM, con effetto immediato, dopo aver raggiunto un accordo con la società che «prevede la reciproca rinuncia a ogni pretesa in relazione al rapporto di lavoro dipendente.ha inoltre rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della Società in relazione L'articolo

Con loro, c'erano, tra gli altri,, vice presidente di Confindustria, Stefano Lucchini, direttore Affari istituzionali e Relazioni esterne Intesa Sanpaolo e Maurizio Beretta, ...Riunione fiume per il cda di Tim che si è riunito ieri a Roma ma la notizia principale sono le dimissioni dal consiglio dell'ex - ad. Mossa che ha portato in rialzo il titolo in Borsa (+0,16% a 0,44 euro per azione) sulla prospettiva di uno sblocco della trattativa con Kkr., uscendo dal board, fa posto a ...(ANSA) - MILANO, 18 DIC - E' ancora una volta Luigi Gubitosi a fare la prima mossa che innesca il domino Tim. Il manager ha dato le dimissioni al cda, l'ultimo del 2021, una maratona di oltre 6 ore: ...Nessuna sorpresa al consiglio di amministrazione di Tim, l’ultimo di quest’anno, durato oltre sei ore. Come previsto, l’amministratore delegato Luigi Gubitosi ha dato le sue dimissioni "con effetto im ...