L’orario di servizio nel Ciclo di base tra proposte, criteri, adattabilità: un esempio di direttiva organizzativa (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Dirigente Scolastico, com’è risaputo, tra le sue molteplici incombenze, assicura la gestione unitaria dell'istituzione. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano, infatti, al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative (D. L.vo 165/01 art. 25,2). È il collegio dei docenti che definisce proposte per la stesura dell'orario delle lezioni (T.U. art. 7b) anche se è il Dirigente che procede alla formulazione dell'orario (T.U. art. 396b). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Dirigente Scolastico, com’è risaputo, tra le sue molteplici incombenze, assicura la gestione unitaria dell'istituzione. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano, infatti, al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondodi efficienza e di efficacia formative (D. L.vo 165/01 art. 25,2). È il collegio dei docenti che definisceper la stesura dell'orario delle lezioni (T.U. art. 7b) anche se è il Dirigente che procede alla formulazione dell'orario (T.U. art. 396b). L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : L’orario di servizio nel Ciclo di base tra proposte, criteri, adattabilità: un esempio di direttiva organizzativa - ScafAnna : Non sapete dove sono i colli, se ci sono. Gli orari fuori dal cancello dicono 'apertura al pubblico 9.30', citofono… - avis7162 : Il viaggio in taxi diventa un servizio utile durante un 'em ergenza o quando l'orario di arrivo a destinazione è de… - paolotwix : @OGiannino Puntualmente al rinnovo delle amministrazioni esce sta notizia del GPS. Nei fatti poi nulla di questo ac… - Giuliano_Sergi : @Comune_Bastione @DondiMarisa @elio_vito Interessante questo nuovo servizio 'on demand', credo si possa applicare a… -