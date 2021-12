Il dramma di Diego Dalla Palma: “Un prete abusò di me e da quel momento tutto è cambiato” (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Diego Dalla Palma ha raccontato i passaggi chiave della sua vita, di come il figlio di una coppia di pastori sia diventato tra i più influenti e riconosciuti truccatori al mondo. Da bambino, dice, era sensibile, mingherlino, effemminato e di conseguenza pesantemente bullizzato. A sei anni, il primo trauma: Diego Dalla Palma viene colpito da una meningite fulminante che lo ha mandato in coma. “Di quella nebbiolina lilla, ricordo la sensazione meravigliosa di avere una vita aerea – ha confessato – mi ha reso consapevole della caducità della vita e mi ha permesso di vivere profondamente“. Dopo i problemi di salute, il desiderio di fuga dalle Alpi Venete lo ha portato ad allontanarsi da casa, fino a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha raccontato i passaggi chiave della sua vita, di come il figlio di una coppia di pastori sia diventato tra i più influenti e riconosciuti truccatori al mondo. Da bambino, dice, era sensibile, mingherlino, effemminato e di conseguenza pesantemente bullizzato. A sei anni, il primo trauma:viene colpito da una meningite fulminante che lo ha mandato in coma. “Dila nebbiolina lilla, ricordo la sensazione meravigliosa di avere una vita aerea – ha confessato – mi ha reso consapevole della caducità della vita e mi ha permesso di vivere profondamente“. Dopo i problemi di salute, il desiderio di fuga dalle Alpi Venete lo ha portato ad allontanarsi da casa, fino a ...

chiara_dnc : RT @gruppopdfvg: La morte di un operaio, oggi in porto a Trieste, mentre stava lavorando è un dramma che colpisce tutti. Tragedie come quel… - GiusEvangelista : RT @gruppopdfvg: La morte di un operaio, oggi in porto a Trieste, mentre stava lavorando è un dramma che colpisce tutti. Tragedie come quel… - diegomorett1 : RT @gruppopdfvg: La morte di un operaio, oggi in porto a Trieste, mentre stava lavorando è un dramma che colpisce tutti. Tragedie come quel… - gruppopdfvg : La morte di un operaio, oggi in porto a Trieste, mentre stava lavorando è un dramma che colpisce tutti. Tragedie co… -